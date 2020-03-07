AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için sahil güvenlik birimlerine emir verdiği öne sürüldü.
07.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için sahil güvenlik birimlerine emir verdiği öne sürüldü.
Fransız haber ajansı AFP'nin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya geçmek için Ege Denizi'ni kullanmak isteyen göçmenlerin durdurulmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com