AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi
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AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için sahil güvenlik birimlerine emir verdiği öne sürüldü.

07.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:59
AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi

'ın 'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için sahil güvenlik birimlerine emir verdiği öne sürüldü.


Fransız ajansı AFP'nin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya geçmek için Ege Denizi'ni kullanmak isteyen göçmenlerin durdurulmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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