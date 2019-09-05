Afili Aşk dizisinde "Kadına şiddete hayır" sahnesi sosyal medyayı salladı

Afili Aşk dizisinde "Kadına şiddete hayır" sahnesi sosyal medyayı salladı

Afili Aşk dizisinin yeni bölümünde son zamanlarda artış gösteren kadın cinayeti ve şiddetine gönderme yapıldı. "Kadın hayır diyorsa hayırdır" sözlerine sosyal medyadan birçok olumlu mesaj yağdı.

05.09.2019 15:52
Afili Aşk dizisinde

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Afili Aşk dizisinin son bölümünde kadına şiddet ve cinayetlere dikkat çekildi. Dizinin o sahnesi ise sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

"KADIN HAYIR DİYORSA HAYIRDIR"

Afili Aşk'ın son bölümüne 'Kerem' ve 'Muammer' karakteri arasındaki diyalog damga vurdu. Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Kerem'in Muammer'le kavgasında sarf ettiği "Çapkınlığın da bir raconu olur. Evli kadına bakılmaz. Kadın hayır diyorsa hayırdır." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

SEN ANLAT KARADENİZ'E GÖNDERME YAPTILAR

Diziyi izleyenler şiddet sahneleriyle gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz'in 54 bölümde veremediği mesajı bir sahne ile verdiğini söyledi.

Afili Aşk dizisinde
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YORUMLAR (12)

  • ANONİM:
    Kadına şiddeti kınama mesajı vermek isterken yine şiddet uygulamak ? Hiç şiddet uygulamadan verseydiniz o mesajı keşke (!) Kadına şiddet, dizi sahnelerinin sözde mesajlarıyla düzelmez doğru ve faydalı eğitimle düzelir
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  • ASABİ:
    ADAM KLİMAYI AÇMIŞ CAMLARI KAPAMIŞ MOTORDA ÇALIŞIYOR ARABANIN İÇİNDE SERİN SERİN KESTİRİYOR NASIL OLSA YANAN MAZOT BABASININ CEBİNDEN ÇIKMIYOR ZABITA KARDEŞİMİZİN YATTIĞI YERDEN MAAŞIDA ÇALIŞIYOR GEL KEYFİM GEL . . . . . BU MİLLET KENDİ CEBİNDEN İNSANA KURUŞ KOKLATMAZ O KADAR CİMRİDİR. . . . AMA DEVLETİN MALI GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ZİYAN TALAN OLUR ÇALINIR HİÇ SES ÇIKARMAZ HATTA ONLARI UTANMADAN SAVUNUR CEBİNE GİREN PARAYA SAHİP ÇIKAR DEVLET MALINA SAHİP ÇIKMAZ O KADAR HOYRATTIR BU MİLLET
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  • OKU OKU:
    1inci si bedavadan reklam yapılmış. . . . . çünkü şiddete karşı çıkmayı başka bir şiddetle lanse edilmiş . . . Yani polisi adaleti yok bu ülke de öyle mi anlayalım ? herkes kendi cezasını kendisi mi vermeli ? yani bi yerden s. çarken bi yerden sıvıyorsunuz anlamadım çok ucuz bir reklam çok cahil bir senalist
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  • ......:
    ''Kadın hayır diyorsa hayırdır '' ok. Ama bunu da kabul edelim, bu devirde kadınların yüzde 99. 9''u erkeğin yakasından düşmüyor. Edep ve haya mı kaldı da hayırsa hayırdır. .
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  • MEHMET:
    Herkes rant peşinde. Kadınları düşünüyormışmış. Hepsi kendi derdinde. Bir kere bir kadın öyle giyinir mi açık saçık. Kimse bunun yanlış birşey olduğunu paylaşmaz tabi
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  • YETMİŞÜÇ:
    Erkek kadını aldatırsa çapkınlık yapmış olur sorun olmaz. ama kadın kocasını aldatırsa kadın ne yapmış olur bunu herkes biliyor. o nedenle kimse kadın erkek eşit hakka sahiptir demesin. Erkek kadından her zaman üstündür ve dünyanın sonuna kadar hep üstün kalacaktır.
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  • STEVEN:
    NE KADIN İÇİN NE DE ERKEK İÇİN ÇAPKINLIK DENİLEN ZİNA İLLETİ MEŞRU SAYILAMAZ
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  • ADINIZI YAZIN:
    Kadınlar tutkal gibidir yapıştı mı bırakmaz aman dikkat edin beyler. Beylerin Kadınlardan pek bir farkı yoktur al gülüm ver gülümü sever her iki tarafta . . .
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