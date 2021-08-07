Afganistan: Taliban, Cüzcan vilayetinde de yönetim merkezini ele geçirdi, cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı
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BBC

Afganistan: Taliban, Cüzcan vilayetinde de yönetim merkezini ele geçirdi, cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı

Afganistan: Taliban, Cüzcan vilayetinde de yönetim merkezini ele geçirdi, cezaevindeki mahkumları serbest bıraktı
BBC - Haberler | Dünya

Taliban, Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde yönetim merkezi Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi.

Taliban, Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde bir cezaevini ele geçirdiğini ve tüm mahkumların serbest bırakıldığını açıkladı.

Sosyal medyaya yayımlanan bir videoda, vilayet merkezi Şibirgan'da yüzlerce tutuklunun cezaevinden çıktığı görülüyor.

Taliban, vilayet merkezi Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi. Burası, örgütün kontrol altına aldığı ikinci vilayet merkezi oldu.

Taliban, ülkenin güneybatısındaki Nimroz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı da dün ele geçirmiş, yıllar sonra ilk kez bir vilayet yönetim merkezini kontrolü altına almıştı.

Ülkede hükümete bağlı kuvvetlerle Taliban arasındaki çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor.

Şibirgan, eski Afganistan cumhurbaşkanı yardımcısı Abdül Raşid Dostum'un denetimindeki bir bölge. Dostum'a bağlı güçler bu bölgede Taliban'a karşı mücadelede başı çekiyor.

Bir yıldan uzun süre Türkiye'de sürgünde kalan General Dostum, Temmuz 2018'de Afganistan'ın başkenti Kabil'e dönmüş, karşılama töreni sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 14 kişi ölmüş, 60 kişi de yaralanmıştı.

Yerel medya kaynakları, Afgan güvenlik güçlerine yardımcı olmak üzere 150 kişinin bölgeye gittiğini duyurdu.

Taliban, Cuma günü yoğun çatışmaların ardından valilik yerleşkesini kontrol altına almış daha sonra güvenlik güçleri yerleşkeyi geri almıştı.

BBC'ye konuşan belediye başkanı Babür Eşçi ise Taliban militanlarının tüm kenti kontrolü altına aldığını, kentteki ordu karargahında ise çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Fransız AFP ajansına konuşan Vali Yardımcısı ise hükümet yetkililerinin havaalanı bölgesine çekildiğini açıkladı.

Ülkenin diğer bölgelerinde de çatışmalar devam ediyor ve Taliban hızla ilerliyor.

Batıda Herat, güneyde ise Kandahar ve Leşkergah kentleri de Taliban tehdidi altında.

Taliban, başkent Kabil'de de Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski sözcüsünü suikast sonucu öldürmüş, Savunma Bakanı'nın evine de bombalı saldırı düzenlemişti.

BBC
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