Afganistan'ın Duşanbe Büyükelçisi Agbar, Eşref Gani'nin tutuklanması için Interpol'a başvuracak
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Afganistan'ın Duşanbe Büyükelçisi Agbar, Eşref Gani'nin tutuklanması için Interpol'a başvuracak

Afganistan'ın Duşanbe Büyükelçisi Agbar, Eşref Gani'nin tutuklanması için Interpol'a başvuracak
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Zahir Agbar, ülkesinden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin devlet hazinesinden 169 milyon doları götürdüğünü belirterek, tutuklanması için Interpol'a başvuracağını bildirdi.

Afganistan'ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Zahir Agbar, ülkesinden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin devlet hazinesinden 169 milyon doları götürdüğünü belirterek, tutuklanması için Interpol'a başvuracağını bildirdi.

Agbar, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gani'nin kaçmasını "devlete ve millete ihanet" olarak nitelendiren Agbar, Gani'nin devlet hazinesinden 169 milyon dolar kaçırdığını belirtti.

Agbar, Gani'nin kaçırdığı halka ait paraların geri getirilmesi için tutuklanarak uluslararası mahkemeye çıkarılması amacıyla Interpol'a başvuracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in Cumhurbaşkanlığını vekaleten üstlendiğini açıklamasıyla ilgili konuşan Agbar, ülke anayasasına göre cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçması veya ölümü halinde, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olması dolayısıyla Salih'in meşru olarak ülkenin "geçici devlet başkanı" statüsünde olduğunu belirtti.

Agbar, uluslararası anlaşmalar gereği Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülkesinin resmi temsilcisinin bulunduğunu, Afgan bayrağının tüm dünyada ülkenin ulusal kimliği olarak yükseltildiğini kaydederek, bayrağa sahip çıkılmasını istedi.

Doha'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması için ilgili tarafların görüşmelerinin sürdüğünü, Afgan halkının da bu görüşmelerin sonuçlarını ve kapsayıcı hükümetin kurulmasını beklediğini ifade eden Agbar, uluslararası toplumun ülkede barışın sağlanması ve kapsayıcı hükümetin kurulmasında yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.

Agbar, toplantının sonunda basın mensuplarının huzurunda, büyükelçilik görevlilerine kaçak Cumhurbaşkanı Gani'nin fotoğrafını indirerek, yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih ile ülkesinin bağımsızlığa kavuşmasına önderlik eden ve 1919-1929 döneminde ülkeyi yöneten Afganistan Kralı Emanullah Han'ın fotoğrafının asılması talimatını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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