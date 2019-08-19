Afganistan'ın doğusundaki patlamalarda 66 kişi yaralandı

19.08.2019 14:16

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki en az 6 ayrı patlamada 66 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Pajhwok haber ajansına göre, sabah saatlerinde Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinin çeşitli noktalarında Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında en az altı patlama meydana geldi. Olaylar sonucu en az 66 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miaheyl, patlamaların şehrin farklı bölgelerine yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de, önceki gün Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede, Kasri Dubai adlı düğün salonuna düzenlenen intihar saldırısında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA