Afganistan'da TİKA kursiyerleri Kovid-19'la mücadele kapsamında maske üretimine başladı
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Afganistan'da TİKA kursiyerleri Kovid-19'la mücadele kapsamında maske üretimine başladı

Afganistan'ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) meslek edindirme kursunu bitiren kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske ve koruyucu kıyafet üretimine başladı.

30.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:28

Afganistan'ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) meslek edindirme kursunu bitiren kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske ve koruyucu kıyafet üretimine başladı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Andhoy Meslek Edindirme Kursu'nda geçen sene 6 ay kadınlara çeşitli meslek kollarının yanı sıra terzilik eğitimi verildiği belirtildi.

Söz konusu kursun mezunları tarafından salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla maske ve koruyucu kıyafet üretimine başlandığı vurgulanan açıklamada, tüm malzemelerin TİKA tarafından temin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 ayda 50 bin maske, 1000 doktor önlüğü ve 1000 tulum üretilerek sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtılacağı kaydedildi.

Afganistan'da TİKA kursiyerleri Kovid-19'la mücadele kapsamında maske üretimine başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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