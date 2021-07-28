Afganistan'da Taliban, ünlü komedyenin boğazını keserek öldürdü

Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad namı diğer Khasha, Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Mohammad'in öldürülmeden önce ortaya çıkan videosunda ise Taliban üyelerinin komedyeni tokatladığı görüldü.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra ülkedeki etkinliğini iyice artıran Taliban güçleri, halka uyguladığı baskı her geçen gün artıyor.

DEFALARCA TOKATLANDI

Nazar Mohammad namı diğer Khasha'nın idam edilmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp tokatlandığı bir video sosyal medyada gündem olurken görüntüler büyük tepki çekti.

İRANLI MUHABİR PAYLAŞTI

İran International muhabiri Tajuden Soroush tarafından paylaşılan videoda elinde silah olan bir Taliban üyesinin Khasha'yı defalarca tokatladığı görülüyor. Soroush, "Bu video, Kandahari komedyeni Khasha'nın Taliban tarafından tutuklandığı, onu arabanın içinde tokatladığı ve sonra öldürdüğü anı gösteriyor" diye yazdı.

BOĞAZI KESİLMİŞ

Bir ağaca bağlanarak boğazını kesilen komedyen, korkunç halde bulunduğu aktarıldı.