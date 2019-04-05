Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 5 korucunun öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 5 korucunun öldüğü bildirildi.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Faizabad'ın Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Anik, saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini, iki korucunun yaralandığını aktardı.
Kaynak: AA