Afganistan'da cuma namazı sırasında 2 patlama: 18 ölü, 50 yaralı

18.10.2019 14:18

Afganistan'da bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen 2 ayrı patlamada 18 kişi hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Patlamalar, Afganistan'ın Nangarhar bölgesindeki bir camide Cuma namazı sırasında meydana geldi. Afganistan haber kanalı TOLO News'te yer alan habere göre, yerel saat ile 14.00 civarı meydana gelen 2 patlamada en az 18 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 50 kişi de yaralandı.

Bir yetkilinin yaptığı açıklamada, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: DHA