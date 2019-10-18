Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: En az 60 ölü

Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: En az 60 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti. Cami kubbesinin tamamen çöktüğü saldırıda en az kişi de yaralandı.

18.10.2019 18:42
Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: En az 60 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti. Cami kubbesinin tamamen çöktüğü saldırıda en az kişi de yaralandı.


Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, basına yaptığı açıklamada, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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