Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: En az 60 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti. Cami kubbesinin tamamen çöktüğü saldırıda en az kişi de yaralandı.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti. Cami kubbesinin tamamen çöktüğü saldırıda en az kişi de yaralandı.
Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, basına yaptığı açıklamada, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle