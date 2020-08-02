Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı Afganistan'da bir hapishaneye bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'da bir hapishaneye bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi olan Celalabad şehrinde bulunan hapishaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeden silah seslerinin yükseldiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Aryan, "Bugün saat 18.45'te Nangarhar ilinde bir patlama meydana geldi" dedi. (İHA) Kaynak: İHA