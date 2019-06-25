Afganistan'da bir korucu 6 meslektaşını öldürdü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir korucunun 6 meslektaşını öldürdüğü bildirildi.

Cüzcan Emniyet Müdürü Abdul Vahid Vicdan, basına yaptığı açıklamada, Kuş Tepe ilçesindeki karakolda görev yapan bir korucunun, 6 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

Saldırıda 2 korucunun yaralandığını ifade eden Vicdan, saldırganın Taliban'a sığındığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA