AfD'nin eski sözcüsünün göçmenlerin "gaz odalarına sokulabileceğini" dediği iddia edildi
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AfD'nin eski sözcüsünün göçmenlerin "gaz odalarına sokulabileceğini" dediği iddia edildi

28.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:19
AfD'nin eski sözcüsünün göçmenlerin

Almanya'da uzun yıllar aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) için basın sözcülüğü görevinde bulunan Christian Lüth'ün ülkeye gelen göçmenlerin vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini söylediği iddia edildi.

Almanya'da uzun yıllar aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) için basın sözcülüğü görevinde bulunan Christian Lüth'ün ülkeye gelen göçmenlerin vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini söylediği iddia edildi.

Zeit gazetesinde yer alan haberde, eski AfD'nin basın sözcüsü Lüth'ün Lisa Licentia adlı YouTuber ile 23 Şubat'ta bir akşam yemeğinde görüştükleri ve orada göçmenler için ağır ifadeler kullandığı iddia edildi.

Haberde, Lisa Licentia'nın görüşmede "Daha fazla göçmenin gelmesi sizin çıkarınıza olacakmış gibi geliyor mu?" şeklinde sorusuna Lüth'ün, "Evet. Çünkü o zaman AfD daha iyi olacak. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun değil. ya da gaz odalarına sokabiliriz ya da ne istersen. Umurumda değil." ifadeleriyle cevap verdiği belirtildi.

Görüşmenin görüntülerinin bu akşam Pro 7 televizyonunda gösterileceği ifade edilen haberde, Lüth'ün "Almanya'nın durumu ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur. Tabii ki durum çocuklarımız açısından çok kötü." dediği aktarıldı.

Aşırı sağcı AfD partisi Christian Lüth'ün görevine nisan ayı sonunda son vermişti.

Alman medyasında, Lüth'ün ari ırka ait olduğunu söylediği ve kendisini faşist olarak nitelendirdiğinin medyada yer almasının ardından görevine son verildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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