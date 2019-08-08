Adriana Lima mayolu fotoğrafıyla sınırları zorladı

08.08.2019 21:23

Türk iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşayan güzel model 38 yaşındaki Adriana Lima, sosyal medya hesabından yayınladığı mayolu pozundaki fiziğiyle genç kızları kıskançlık krizine soktu.

Cüretkar dekolteli mayosuyla poz veren Adriana Lima, fotoğrafını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Lima, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "James Bond kızı" notunu ekledi.

TÜRK İŞ ADAMI İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik'te bir yat gezisinde görüntülenmişti. Lima ve Uyar daha sonra Mikonos'ta el ele ortaya çıkmıştı. İngiliz basını Uyar'dan "Lima'nın yeni erkek arkadaşı" olarak söz etmişti.