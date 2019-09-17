Adnan Oktar, mahkemedeki ilk ifadesinde İngiliz derin devletini suçladı

17.09.2019 14:47

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 420 yıldan 871 yıla kadap hapsi istenen Adnan Oktar, Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda hakim karşısına çıktı.

VERİLEN İFADELER İÇİN "İFTİRA" DEDİ

Oktar, ilk sözlerinde kendisini savundu ve komplo yapıldığını belirtti. Adnan Oktar yanındaki kişilerin kendisini çok sevdiklerini belirterek; verdikleri ifadelerde kendisine iftira attıklarını söyledi.

"BEN TUTUKLANINCA DOLAR 5 LİRA OLDU"

Mahkeme Başkanı'nın "Özgür iradeleriyle ifade vermediler mi diyorsunuz?" sorusuna karşılık Oktar; "Hayır, korktular. İngiliz derin devleti mahkemenizi kullanmak istiyor. Tayyip Bey'i devirmek istiyor. Tutuklandıktan sonra dolar 3.70'ten 5 liraya çıktı." dedi.

"DAVA ANADOLU ADLİYESİ'NDE GÖRÜLSÜN"

Söz alan sanık avukatları, operasyon merkezinin Anadolu yakasında olduğunu, iddianamede örgüt lideri olarak yer alan Adnan Oktar'ın Anadolu yakasında gözaltına alındığını, aynı şekilde sanıkların büyük çoğunluğunun bu yakada gözaltına alındığını kaydettiler. Avukatlar, bu nedenlerle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin yetkisiz olduğunu, davanın Anadolu Adliyesi'nde görülmesi gerektiğini kaydettiler.

Söz alan bazı sanık avukatları da öncelikle kimlik tespitlerinin tamamlanması gerektiği konusunda itirazlarda buldu. Bazı sanık avukatları ise, tutuklu olarak yer alan avukatlar yönünden Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadığını ve bu konuda izin alınması gerektiğini kaydettiler. Söz alan müşteki avukatları ise müştekilerin dinlenildiği sırada davanın kapalı oturumda görülmesi gerektiği yönünde talepte bulundu.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Taleplere ilişkin kısa bir ara veren mahkeme, taleplerin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme, müştekilerinin dinlenilmesi sırasında davanın kapalı oturumda görülmesine ilişkin talebi ise müştekilerin daha sonra dinleneceğinden bu aşamada reddine karar verdi.

ADNAN OKTAR'A İSNAT EDİLEN SUÇLAR

İddianamede, örgüt elebaşısı Adnan Oktar hakkında ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'', ''Eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''Eziyet etme'', ''Şantaj'', ''Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''Dolandırıcılık'', ''3628 Sayılı Kanuna Muhalefet'', ''Hakaret'', ''Tehdit'', ''Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek'', ''Suçluyu kayırma'' ve ''Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.