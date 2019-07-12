Adnan Oktar'ın 870 yıla kadar hapsi istendi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 226 şüpheli, 125 ise mağdur ve müşteki bulunuyor. İddianame Adnan Oktar'ın örgütün kurucu ve yöneticisi olduğu belirtilirken 13 şüpheli 'yönetici' sıfatıyla yer alıyor. 171'i tutuklu olan şüphelilere toplam 24 ayrı suçlama bulunuyor.

Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan iddianamenin yaklaşık 4 bin sayfa olduğu öğrenilirken 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müştekinin yer aldığı iddianamede 1 numaralı şüpheli ve Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar.

870,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Adnan Oktar hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Ve Yönetme' suçundan 9 yıla kadar, 'Siyasal Ve Askeri Casusluğa Teşebbüs Etmek' suçundan 20 yıla kadar, 'Cinsel İstismar' suçundan 78 yıla kadar, 'Cinsel Saldırı' suçundan 255 yıla kadar, hapis cezası talep edildi.

Yine Oktar hakkında '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek' suçundan 8 yıla kadar, 'Eğitim Öğretim Hakkının Engellenmesi' suçundan 80 yıla kadar, 'Eziyet' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken 'Şantaj' suçundan 3 yıla kadar, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 168 yıla kadar, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçundan 10,5 yıla kadar hapsi istendi.

AĞIR SUÇLAMALAR

İddianamede Oktar hakkında, 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar, 'Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması' suçundan 15 yıla kadar, 'Dolandırıcılık' suçundan 15 yıla kadar, 'Tehdit' suçundan 2 yıla kadar ceza istenirken 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi' suçundan 82,5 yıla kadar, 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 40, suçun kamu görevlisine işlenmesinden 9 yıl hapis talep edildi. Yine Oktar'ın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte, Örgüte Yardım Etme' suçundan 31 yıla kadar, '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan 15 yıla kadar, 'Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek Veya Gizlemek' suçundan7,5 yıla kadar, 'Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5 yıla kadar ve 'Suçluyu Kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Oktar'ın bu şekilde toplam 870,5 yıl hapsinin istendiği öğrenildi.

Ayrıca '3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması - Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan ayrıca ceza talep edildi.

ADNAN OKTAR 1 NUMARALI ŞÜPHELİ

Bilindiği gibi iddianamenin 1 numaralı şüphelisi olarak Adnan Oktar yer alırken örgütün yöneticilerinden Ulviye Didem Ürer iki, Tarkan Yavaş ise üç numaralı şüpheli. Yavaş'ı ise sırasıyla şu isimler şüpheli sıfatıyla takip ediyor: Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer İddianamenin, örgütün iskeletini detayları ile anlatan 'çatı' niteliğinde olduğu kaydedildi.