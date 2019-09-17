Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum

17.09.2019 15:32

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi suçlardan da hapsi istenen Adnan Oktar, hakim karşısında.

"KADINLARA ŞEFKAT DUYUYORUM"

Oktar, duruşmada hakimin 'Kedicik' olarak adlandırılan kadınlarla herhangi bir cinsel münasebeti olup olmadığı yönündeki soruya, "Kadınların hepsini çok seviyorum. Allah aşkıyla seviyorum, şefkat duyuyorum, kadınlara karşı saygımı herkes bilir" şeklinde yanıt verdi.

"ADALETİMİZ GEREKENİ YAPTI"

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davaya müşteki sıfatıyla dahil olan iş adamı Fırat Develioğlu, 20 yıl önce örgüte katıldığını ve kısa süre sonra pişman olarak ayrıldığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Develioğlu, "Adaletimiz gerekeni yaptı. Operasyon yaptı. 200'ü aşkın kişi var içeride şu anda. Daha örgüte bağlı kaçak kişiler var yurt dışında. İçeride dosyaların durumuna göre anladığımız kadarıyla çok ağır cezalar çıkacak. Çocuklarımıza dikkat edelim, sahip çıkalım. Çocuklarımızın eğitimsiz kişilerin ellerine düşmesine imkan vermeyelim. Bir tarafta FETÖ'sü, bir tarafta bu. Benim de ailem var. Yenilerin oluşmaması için bu işlerin içinde çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN PEŞİNE MÜRİTLERİNİ TAKTI"

Örgütün gerçek yüzünü yaşayarak gördüğünü söyleyen Develioğlu, "Onun akli yargılarının normal insan yargısı gibi olmadığını, sapık insan gibi çalıştığını görünce ayrıldım. Ben suç işlemek istemedim, ayrıldım. Ayrıldıktan sonra da peşimi bırakmadı, zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine kendi yakışıklı müritlerini taktı. Bir takım şeyler yapmaya çalıştı. Başarıya kavuşmadı. 1986 yılında ilk girmiştim. İlk başta başlayışta din daha hakimdi. Yıllar içinde örgüt lideri sapıtmaya başladı. Benim ilgimi çeken şey 1999'da bu hale getirilmişken, bu adam ondan sonra 20 yıl daha devam etti. FETÖ tarafından korunmuş olması da ana etken" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.