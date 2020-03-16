İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı ile İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırılıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu da bu tedbirler kapsamında önlemler almaya devam ediyor. Başsavcılıklara gönderilen yazı doğrultusunda İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.

TUTUKSUZ DOSYALAR 14 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni tip koranavirüse karşı tedbirler kapsamında, "acil" sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Bölge İdare Mahkemelerine ve Bölge adliyelerine yazı gönderdi. Yazı kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.

TUTUKLUSU BULUNAN DOSYALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK

Alınan kararla beraber tutuksuz dosyalar ertelenirken, tutuklusu bulunan dosyaların ise görülmeye devam edecek. Bazı duruşma salonlarına da bu kapsamda bilgilendirme notu asıldığı görüldü. Kapılara asılan duyurularda, "Koronavirüs olarak bilinen bulaşıcı hastalık sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ve de HSK'nın 13/03/2020 tarihli önerileri doğrultusunda, mahkememizdeki dava ve işler ile ilgili aşağıdaki kararların alınması gerekmiştir" denildi.

TUTUKLU SANIKLAR SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILACAK

Duyurularda, tarafların huzurunda duruşma yapılmayacağı, tanık dinlenmeyeceği, karar aşamasında olan dosyalarda her iki tarafın açık talebi ile yokluklarında karar verilebileceği ve hastalık tehlikesinin azalması halinde mahkemelerin eski çalışma düzenine döneceği belirtildi. Tutuklu sanıkların da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

Kaynak: İHA