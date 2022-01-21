Adliye önündeki cinayette, taciz edilen kadına 'azmettirme' soruşturması

KAYSERİ'de, kendisine cinsel tacizde bulunup şantaj yaptığını iddia ettiği Gökhan Özcan'ı (35), 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası adliye çıkışında eşi İ.A.'ya öldürttüğü iddia edilen Cansu A. gözaltına alındı.