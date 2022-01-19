Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü (2) - Haberler
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Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü (2)

Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIKayseri'de, eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı adliye çıkışında otomobilinde tabanca ile vuran İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (DHA) - TUTUKLANDI

Kayseri'de, eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı adliye çıkışında otomobilinde tabanca ile vuran İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda yaşamını yitiren Gökhan Özcan ise Hulusi Akar Caminde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,


Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri

Gökhan Özcan, Kayseri, Silah, Taciz, Güncel, Haber

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