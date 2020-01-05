: Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi

05.01.2020 20:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:17

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sincik ilçesinde dün gece etkili olan yoğun kar yaşından dolayı okullar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü tatil edildi. Yoğun kar yaşı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yolların henüz açılmadığı gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

SİVAS'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan, yurdun büyük bir kesimin etkili olan soğuk ve yağışlı hava birçok bölgede kar şeklinde görülürken Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ankara'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının etkisini azaltsa da zaman zaman yağmurla birlikte görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve diğer bölgelerdeki birçok ilde kar yağışı hafta başından itibaren etkili olacak.

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