ADIYAMAN Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıADIYAMAN'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
29.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:01
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ADIYAMAN'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Polat yönetimindeki 02 S 0108 plakalı minibüs ile Esra Gözübüyük'ün kullandığı 02 EC 292 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Esra Gözübüyük yaralandı.Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne g
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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Kaynak: DHA