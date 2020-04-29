ADIYAMAN Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıADIYAMAN'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı ADIYAMAN'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Polat yönetimindeki 02 S 0108 plakalı minibüs ile Esra Gözübüyük'ün kullandığı 02 EC 292 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Esra Gözübüyük yaralandı.Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne g GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) Kaynak: DHA