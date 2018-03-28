Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Ercan yönetimindeki 44 AC 202 plakalı otomobil, Adıyaman istikametinden Şanlıurfa'ya doğru seyir halindeyken, Battalhöyük köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Ercan ile araçta bulunan Osman Balıkçı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.