Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
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Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Mustafa Kalkan (18), serinlemek için Merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Kalkan'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşlarının durumu bildirdiği jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler suda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Kalkan'ın cesedine ulaşıldı.

Kalkan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu
Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'nü giren genç boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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