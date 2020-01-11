Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldüADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mahmut Akar (68) hayatını kaybetti.

11.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:46
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

'da otomobilin çarptığı yaya öldü

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı (68) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra 'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Akar'a, Mehmet Arık yönetimindeki 06 LGF 09 plakalı otomobil çarptı. Akar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Akar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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: Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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