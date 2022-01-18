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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Umut Polat idaresindeki 44 LD 830 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ozan Özbaş idaresindeki 02 ABL 623 plakalı otomobil, Siteler Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Umut Polat ile otomobilde bulunan Eren Çınar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yeşilyurt, Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Haber

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