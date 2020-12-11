Adıyaman'da kaçak kazıya 4 gözaltı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, ilçeye bağlı Narlı köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan 2 altın arama el dedektörü, 1 kürek ve 1 kazmaya da el koyuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN