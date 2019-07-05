Adıyaman'da çapa makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, çapa makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, çapa makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Emre Yakan'ın (22) kullandığı römorklu çapa makinesi, İnlice Beldesi Hasanlı köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Yakan ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Yakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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