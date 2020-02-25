: Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı

25.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:50

Amerikalı kadın avcı Emieblcek Harris, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden izni aldıktan sonra Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı.

AV İÇİN ABD'DEN GELDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Adıyaman'ın Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda ABD'den kente gelen Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında atış talimleri yaparak ava hazırlık yaptı.

130 SANTİMETRE BOYNUZU OLAN DAĞ KEÇİSİNİ AVLADI

Daha sonra ava çıkan Harris, boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu