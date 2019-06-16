Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve şiş ile Serhan B, Mehmet T, Fahriye T. ve Zeynal T. vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA