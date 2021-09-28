Adıyaman'da 4-6 yaş için Kur'an kursu - Haberler
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Adıyaman'da 4-6 yaş için Kur'an kursu

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 4-6 yaş için Kur'an kursu

Adıyaman İl Müftülüğü bünyesine 4-6 yaş çocuklar için açılan Kur'an kursu eğitime başladı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Müftülüğü bünyesine 4-6 yaş çocuklar için açılan Kur'an kursu eğitime başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an Kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AA muhabirine, 4-6 yaş Kur'an Kursların gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Eğitim ve öğretime başladıklarını kaydeden Taşçı, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile sınıflarımızı açtık ve eğitim-öğretime başladık. Vatandaşlar yoğun talep gösteriyorlar, buradan yavrularımızı dindar bir nesil olarak yetiştirmek, peygamberlerini bile, Kur'an-ı Kerimi manasıyla bilen tanıyan bir nesil yetiştirme mücadelesi verdiğimiz kurslarımıza halkımızın teveccühlerini bekliyoruz, buradan tüm eğitim ve öğretime başlayan herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şehit Ayhan Yanık Kur'an Kursu eğiticisi Fatma Delice ise geçen yıl 3 sınıf ile hizmet veren kursun bu yıl talep doğrultusunda 4. sınıfı açtıklarını söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Delice, "Öğrencilerimiz burada dini eğitim ve okul öncesi eğitimler görmektedir. Burada arkadaşlarımla beraber çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz, çocuklar hem akademik hem de dini bilgiler alarak geleceklerinde temel bilgiler alıyorlar." dedi.

Adıyaman'da 4-6 yaş için Kur'an kursu

Adıyaman'da 4-6 yaş için Kur'an kursu

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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