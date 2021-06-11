ADEM ile dar gelirli ailelere sosyalleşme ve mesleki beceri kazanma şansı verilecek
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ADEM ile dar gelirli ailelere sosyalleşme ve mesleki beceri kazanma şansı verilecek

ADEM ile dar gelirli ailelere sosyalleşme ve mesleki beceri kazanma şansı verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kent merkezinde genelde dar gelirli ailelerin yaşadığı Akmescit Mahallesi'nde Aile Destek Merkezi (ADEM) kuruldu.

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kent merkezinde genelde dar gelirli ailelerin yaşadığı Akmescit Mahallesi'nde Aile Destek Merkezi (ADEM) kuruldu.

Vali Gökmen Çiçek, beraberinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ile birlikte ADEM'i ziyaret ederek, kurum yetkililerinden verilecek hizmetler konusunda bilgiler aldı.

ADEM projesi ile Afyonkarahisar SYDV tarafından kent merkezi ve merkeze bağlı köy, belde sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların bireysel ve ailevi yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumda sorun oluşturan etkenlerin tespit edilerek çözüm odaklı çalışmalar yapılmasını hedefliyor. Proje ile toplumun her kesimine ulaşacak çözüm odaklı çalışmalar yapılarak sağlıklı bireyden, mutlu aileye ve huzurlu toplumsal yapıya ulaşılmasını sağlanacak. Merkez dar gelirli ailelerin sosyalleşme, kişisel gelişim ve mesleki becerilerine destek sağlayacak. - AFYONKARAHİSAR

ADEM ile dar gelirli ailelere sosyalleşme ve mesleki beceri kazanma şansı verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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