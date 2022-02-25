ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ALAATTİN Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya otomobilindeyken silahlı saldırı düzenleyen ve bacağından yaralayan 3 şüpheli yakalandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ALAATTİN Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya otomobilindeyken silahlı saldırı düzenleyen ve bacağından yaralayan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat saat 20.45 sıralarında otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, silahlı saldırı düzenlenen 34 DHN 981 plakalı aracın şüpheliler tarafından 1 hafta önce kiralandığını tespit etti. Otomobil, otoparkta terk edilmiş halde bulundu. 17 şubatta yapılan operasyonda aracı kullanan G.M., silahla ateş açan G.D. ve diğer şüpheli D.Y. yakalandı. Emniyette ifade veren 3 şüpheli bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler.

ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alaattin Çakıcı, Mevlüt Kara, Zeytinburnu, Saldırı, Güncel, Haberler

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