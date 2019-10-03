Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi

Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi

Adana'da zabıta ekipleri incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi çevredekilerin tepkisine neden oldu. Zabıtaya tepki gösteren bir vatandaş, "Ne yapsın hırsızlık mı yapsın" dedi.

03.10.2019 12:11
Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi

Adana'da zabıta ekiplerinin, dikenli incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Bazı kişiler yerdeki dikenli incirleri zabıta ekiplerine attı.

ZABITA İNCİRLERİ YERE ATTI

Seyhan ilçesi Çakmak caddesi üzerinde dikenli incir satan seyyar satıcının çevresinde toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu. Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı zabıtalar, dikenli incirlerin olduğu tezgahı araca yüklerken bir kısmını da yere döktü. Çevrede toplanan kalabalık, tepkiler üzerine hızla uzaklaşan zabıtalara dikenli incir fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse bazı vatandaşların, "Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın? Ayıp be kardeşim" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

VATANDAŞLAR İNCİRLERİN PARASINI VERDİLER

Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı. Yerde kalan dikenli incirler bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (3)

  • ...:
    Torpille zabıta yaparsanız milleti emek harcayarak biyere gelmenin, emek harcayarak para kazanmanın zorluğunu bilmediklerinden daha çok emekçinin canıni yakarlar m etmeyin
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  • HOROZ:
    Siz seyyarlara acımaya devam edin durumları herkesten iyi günlük kazançları en az 500tl ama hepsi demiyorum özellikle saldırgan olan tipler durumları gerçekten çok iyi. Örnek bayan kayısı almış neredeyse hepsi kurtlu çıkmış sonra geliyor zabıtayı şikayet ediyo
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