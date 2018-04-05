Adana Milli Parklar Bölge Müdürü Kılınçer, Görevine Başladı

Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne atanan Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, görevine başladı.

Eski Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne bölge müdürü olarak atanırken, eski Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Kılınçer de Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne bölge müdürü olarak görevlendirildi.

Kılınçer, görevine başladı.