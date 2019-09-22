Adana kozan'da orman yangını

22.09.2019 00:00

Kozan'da orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın çıktı.

Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgedeki yoğun rüzgar sebebiyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam ediyor.

Kaynak: DHA