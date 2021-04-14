Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yük treni, önünde giden başka yük trenine çarptı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yük treni, önünde giden başka yük trenine çarptı. Kazada 2 makinist hafif yaralanırken, trenlerin bazı vagonları raydan çıktı.

Adana yönüne giden konteyner yüklü yük treni, bugün sabah saatlerinde önünde giden bir başka yük trenine çarptı. Kazada, her iki trenin bazı vagonları raydan çıktı. Kazada arkadaki trenin makinistleri Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı makinistler, ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK