Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti
Adana'da evde oyun oynayan 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun üzerine televizyon düştü. Mahalle sakinlerinin yardımı ile hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞTÜ
Mithatpaşa Mahallesi'nde Vela El Hamra Bekri ile Muhammed El Bekri çiftinin çocukları Gays El Bekri'nin (5) üzerine evlerinin salonunda oynadığı sırada televizyon üzerine düştü.
Bu sırada mutfakta bulunan anne Bekri, ses üzerine odaya gelerek, durumu fark etti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Suriyeli çocuk kurtarılamadı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (39)
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ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun İNŞALLAH.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Suriyelilerin ülkelerine gitmesini çok istiyorum ama çocuğun ölümüne sevinmem allah rahmet eylesin ülkedeki işsizliğin nedeninin yüzde doksanı suriyeliler yüzünden ekonominin çökmesideCevap Yaz 7 5 Yayından KaldırADANA: Bu olumsuz isaretliyenlerin kim olduğu belli hulocular lan ülke gitti bitti allah akıl verisn size söylenecek çok şey varda1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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MÜBERRA Calismak isteyen calisir tamami Ne kadar vatadasimiz Isis mis MÜBERRA sana sesleniyorum Bizim ulkede is cok ama senin gibi haylazda cok cunku alismisin ekmek elden su golden ok MÜBERRA MÜBERRA Bizim ulkede calisama is var ama senin gibi haylaza is yok anladin burda cocuk vefat etmis allah rahmet eglesin diyecene is guc diyon Neyse suriyli ayleye bas sagligi diliyorum allah sabir versinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır