Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da evde oyun oynayan 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun üzerine televizyon düştü. Mahalle sakinlerinin yardımı ile hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞTÜ

Mithatpaşa Mahallesi'nde Vela El Hamra Bekri ile Muhammed El Bekri çiftinin çocukları Gays El Bekri'nin (5) üzerine evlerinin salonunda oynadığı sırada televizyon üzerine düştü.

Bu sırada mutfakta bulunan anne Bekri, ses üzerine odaya gelerek, durumu fark etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Suriyeli çocuk kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (39)

  • ADANA:
    Suriyelilerin ülkelerine gitmesini çok istiyorum ama çocuğun ölümüne sevinmem allah rahmet eylesin ülkedeki işsizliğin nedeninin yüzde doksanı suriyeliler yüzünden ekonominin çökmeside
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    ADANA: Bu olumsuz isaretliyenlerin kim olduğu belli hulocular lan ülke gitti bitti allah akıl verisn size söylenecek çok şey varda
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  • HOLLANDALİ:
    MÜBERRA Calismak isteyen calisir tamami Ne kadar vatadasimiz Isis mis MÜBERRA sana sesleniyorum Bizim ulkede is cok ama senin gibi haylazda cok cunku alismisin ekmek elden su golden ok MÜBERRA MÜBERRA Bizim ulkede calisama is var ama senin gibi haylaza is yok anladin burda cocuk vefat etmis allah rahmet eglesin diyecene is guc diyon Neyse suriyli ayleye bas sagligi diliyorum allah sabir versin
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