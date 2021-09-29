Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık A.L. katılmazken avukatı mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak A.L'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık A.L'nin avukatı ise müvekkilinin kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık A.L. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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