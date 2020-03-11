Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Adana'da özel halk otobüsü ve minibüslerde önlem alınmaması vatandaşların tepkisini çekti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Adanalılar ise şehirdeki toplu taşıma araçlarında hijyen hassasiyetinin görülmemesinden dolayı tepkili.

Çin'de ortaya çıkan ve İran, İtalya'yı da büyük ölçüde etkileyen koronavirüste ilk vaka Türkiye'de de tespit edildi. Birçok belediye dezenfekte işlemlerini artırırken bazı belediyeler ise henüz önlem almış değil.

ADANALILAR TEPKİLİ

Adana'da vatandaşlar, özel halk otobüsleri, minibüsler ve pek çok durakta önlem alınmamasına tepki gösterdi. Otobüsünde koronavirüse karşı özel dezenfekte çalışması yapmadıklarını dile getiren şoför Ahmet Selim, kendilerince temizlik yaparak önlem almaya çalıştıklarını kaydetti. Sık sık ıslak mendil kullandığını ve otobüsü akşamları yıkadığını anlatan Selim, 'Maske taksak insanlar yanlış anlayacak. Hapşururken, öksürürken dikkat ediyoruz, tokalaşmamaya çalışıyoruz. En kısa zamanda bu virüse özel dezenfekte çalışmamız başlayacak" dedi.

Çukurova Üniversitesi öğrencisi Kongo Cumhuriyeti vatandaşı İsmail Trauri ise toplum olarak bu virüse karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Hayatta en önemli şey sağlık. Öğrenci olduğumuz için her zaman otobüslere biniyoruz ama sürekli ellerimizi yıkıyoruz" diye konuştu.

"OTOBÜSLER ÇOK KALABALIK"

Öğrenci Hale Vatansever de pek çok otobüste ve duraklarda virüse karşı dezenfekte sistemi bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "İnsanlar yeterince dikkat etmiyorlar. En basiti, hapşurduğumuz zaman ağzımızı elimizle değil kolumuzla kapatmamız lazım ama dolmuşta bir sürü insan görüyorum ulu orta hapşuruyorlar, kapatmıyorlar. Otobüsler de çok kalabalık, tıkış tıkış. Virüs olsa yayılması çok müsait. Televizyonda görmüştüm, bazı yerlerde değişik dezenfektanlarla dezenfekte yapılıyor. Adana'da da o şekilde yapabilirler bence. Kesinlikle duraklarda da olmasını isterim."

İbrahim Oğraş ise belediyelerin tek başına önlem almasıyla salgınların önlenmeyeceğini belirterek, vatandaşların da mutlaka hijyen kurallarına uyması gerektiğini anlattı.

Kaynak: DHA