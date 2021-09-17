Adana'da stajını tamamlayan 27 avukat mesleğe başladı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 27 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 27 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Adana Barosu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.
Yeni avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.??????????????
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri