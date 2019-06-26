Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı
Adana'da etkisini gösteren sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentteki parklarda yer alan termometreler 42 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalanlar çareyi ağaç gölgelerinde dinlenmekte buldu.
Adana'da 42 dereceyi bulan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı saat 13.30'da gölgede 39 derece ölçüldü.
AĞAÇ GÖLGELERİNDE DİNLENDİLER
Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise aşırı sıcaklara aldırış etmeden işlerine devam etti.
YASAK OLMASINA RAĞMEN SÜS HAVUZUNDA SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR
Sokak hayvanları parklardaki süs havuzlarında serinledi. Atık toplayıcı bir grup çocuğun da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek serinlediği görüldü.
Kaynak: DHA
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