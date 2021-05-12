Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da Ramazan Bayramı arifesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf şehit aileleri, evlatlarının kabirlerine ziyarette bulundu.

ADANA'da Ramazan Bayramı arifesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf şehit aileleri, evlatlarının kabirlerine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, şehit ailelerinin Ramazan Bayramı arifesi ve birinci gününde şehit ailelerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı bildirildi. Şehit aileleri de her bayram olduğu gibi bu bayram arifesinde de şehitliklere gitti. Adana'da Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua etti.

'HAYALLERİ OLAN BİR ÇOCUKTU'

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1995 yılında PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Er Yusuf Eroğlu'nun eniştesi Ömer Kamara, "Yusuf çok temiz kalpli, hayalleri olan bir çocuktu. Vatanı için şehit olmadan 15 gün önce birlikteydik. Yine hayallerini anlatıyordu. Rüyasında, her operasyona gittiğinde karşısına bir teröristin çıktığını söylüyordu. O akşam bana, 'Enişte, bu defa operasyonda öncü birlikte olacağım. ya o terörist beni vuracak ya ben onu vuracağım' dedi ve öyle gitti. Şakağına isabet eden tek kurşunla iki gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra şehit haberi geldi" diye konuştu.


Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Faik Öztrak Ali Babacan Ruhsar Pekcan
Magazin Kenan Doğulu Aleyna Tilki Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Muslera Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:33:06. #1.16#

title