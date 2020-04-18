Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Sahra Hastaneleri, Adana, Güncel

Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı

ADANA İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kurulduğu ve kullanıma hazır olduğu açıklanan sahra hastanesiyle ilgili inceleme başlattı.

18.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:26
Adana'da 'sahra hastanesi' tartışması sürüyor; İnceleme başlatıldı

ADANA İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kurulduğu ve kullanıma hazır olduğu açıklanan sahra hastanesiyle ilgili inceleme başlattı. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 4 Nisan günü, koronavirüs salgınına karşı aldıkları acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını, hastanenin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Karalar'ın kısa sürede 1000 yataklı 'Sahra Hastanesi' kurduğunu bildirdi. Bu açıklamaların ardından da kentte 'sahra hastanesi' tartışması başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'ortada bir sahra hastanesi olmadığını' ileri sürdü. Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğunu, bu alanda 1000 yataklı hastanenin bulunmadığını, gerekli tıbbi donanımların olmaması nedeniyle sağlık hizmeti açısından uygun şartlar taşımadığını belirtti.

İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİİl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bugün öğle sonunda sahra hastanesi kurulduğu açıklanan TÜYAP Fuar Alanı'nda inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sırasında söz konusu binaya CHP milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer geldi. Ayrıca ekiplerin incelemesi sırasında Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Uzm. Dr. Rıza Mete de ekiplere eşlik etti. Ekipler, yaklaşık bir saat boyunca içerideki donanımın yeterli olup, olmadığı ve sahra hastanesi şartlarını taşıyıp taşımadığını inceledi ve daha sonra binadan ayrıldı.İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Şu anda sahra hastanesi hakkında bir mühürleme kararı olmadı. Yetkililer incelemelerini tamamladılar ve değerlendirmelerini yapacaklar. Dünyada sahra hastanesinin nasıl olması gerektiğinin örnekleri açıktır. Bunun internetten dahi öğrenebilirsiniz. Burası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hastalığa karşı aldığı bir önlem çalışmasıdır" diye konuştu.AY: HESABINI SORACAĞIZSöz konusu yerde önceki günlerde inceleme yapan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Ay, bir kişinin itibarını kurtarmak için Adanalının alın teri olan milyonlarca liranın heba edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanının 'Adana'ya 1000 yataklı sahra hastanesi yaptık' şeklindeki yalan beyanının üzerinden 6 gün geçti. Hala bunu ispat edemediler. Türkiye, CHP Genel Başkanı'nın yapıldığını iddia ettiği 1000 yataklı sahra hastanesini gösteremedikleri için göremedi. Sayın Zeydan Karalar, Adana'da böyle bir ihtiyaç yokken sırf itibarınızı kurtarmak için, yetkili kurumlardan izin almadan yaptığınız yer, olsa olsa merdiven altı, kayıt dışı hastane olur. Bir kişinin itibarını kurtarmak için yaptık dediğiniz 'olmayan sahra hastanesine' yatak ve tıbbi malzeme sevkıyatı ile milyonlarca lirayı, Adanalının alın terini heba ediyorsunuz. Yalanınızın bedelini, Adanalı hemşehrilerimize ödetmenize izin vermeyiz. Kanunsuz emri yerini getirmek suçtur. Bu kanun tanımaz işleme imza atan tüm kişi ve kurumlar, bunun bedelini hukuk önünde en ağır şekilde öder. Hemşehrilerimizin alın terini, kişisel ihtiraslarınıza kurban ettirmeyiz. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Bir kişinin itibarını kurtarmak için bu kanunsuz işleme imza atanlar şunu iyi bilsin; bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız, milyonlarca lirayı bir kişinin itibarını kurtarmak için kullanmanıza asla izin vermeyeceğiz. Bu kanunsuz işin hesabını soracağız."


Kaynak: DHA

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