Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi

Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

01.10.2019 20:56
Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralanmıştı.

Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

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