Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi

01.10.2019 20:56

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralanmıştı.

Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.