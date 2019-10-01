Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralanmıştı.
Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.