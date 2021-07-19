Adana'da otomobil drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
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Adana'da otomobil drenaj kanalına düştü: 5 yaralı

Adana'da otomobil drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin drenaj kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin drenaj kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

E.Y'nin kullandığı 01 BSD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Hocalı Mahallesi'ndeki drenaj kanalına düştü.

Kazada, aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Sürücü E.Y. otomobildeki 5 kişiyi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkardı.

E.Y'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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