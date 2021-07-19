Adana'da otomobil drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin drenaj kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin drenaj kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
E.Y'nin kullandığı 01 BSD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Hocalı Mahallesi'ndeki drenaj kanalına düştü.
Kazada, aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Sürücü E.Y. otomobildeki 5 kişiyi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkardı.
E.Y'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu