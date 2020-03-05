Adana'da kovalamacayla durdurulan "çalıntı" otomobilden, ihbarda bulunan kişinin oğlu çıktı

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:44

Adana'da, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve süren kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücünün, "çalındı" ihbarında bulunan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Plaka Tanıma Sistemi'nden 01 ABJ 346 plakalı otomobilin "çalıntı" kaydıyla arandığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Ekiplerin, "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya devam etti.Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca otomobili bırakıp koşmaya başlayan sürücü, Yenibaraj Mahallesi'nde polis ekiplerce gözaltına alındı.Ekipler, isminin Nadir Y. (21) olduğunu belirlediği ehliyetsiz sürücüyü Bağlar Polis Merkezi'ne götürdü.Kozan ilçesinde yaşayan Nadir Y'nin, babasından habersiz şekilde yedek anahtarla otomobili dün gece saatlerinde alıp kaçtığı, babası Abdulkadir Y'nin de polise giderek "otomobilim çalındı" ihbarında bulunduğu öğrenildi.Gözaltındaki Nadir Y'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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