Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da inşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

06.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:18
Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

'da inşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki inşaata giren bir şüpheli, çeşitli malzemeleri motosiklete koyup götürdüğü sırada binanın bekçisi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D (40) Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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