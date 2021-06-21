Adana'da güven uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
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Adana'da güven uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da güven uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi Yakapınar, Eskimisis, Geçitli ve Kaşlıca mahallelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, E.Y'nin bahçesinde 260 kök Hint keneviri, R.A'nın ikametinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler, M.D'nin evinin bahçesinde de kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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