Adana'da evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü
Haberler » Güncel » Adana'da evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü - Haber

Adana'da evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü

Adana'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.

17.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:18
Adana'da evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü

'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova İlçesi 'nde 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Rıdvan (51), akşam eve geldiğinde kardeşi Arif Karataş'ı (49) hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arif Karataş'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede Karataş'ın odada yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler